Помогите,плиз....Наставник идем скорее охотится мыши уже заждались.В этом предложении поставьте правильно знаки припенания.
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Помогите,плиз....Наставник идем скорее охотится мыши уже заждались.В этом предложении поставьте правильно знаки припенания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наставник, идем скорее охотится, мыши уже заждались.
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