Разложите на множители: А)4а-а^3 Б)ах^2+2ac+a
Алгебра
Разложите на множители: А)4а-а^3 Б)ах^2+2ac+a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а-а³ = а(4-а²) = а(2²-а²) = а(2-а)(2+а)
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