Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда один шёл мо ск??ростью 75км/ч, а другой со скоростью 85 км/ч, через 5 часов поезда встретились, определи расстояние между городам .

Математика
Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда один шёл мо ск??ростью 75км/ч, а другой со скоростью 85 км/ч, через 5 часов поезда встретились, определи расстояние между городам .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75 + 85 = 160 (км) - проходят оба поезда за 1 час.2) 160 × 5 = 800 (км) - прошли за 5 часов оба поезда.Ответ: расстояние между городами равно 800 км.

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