Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда один шёл мо ск??ростью 75км/ч, а другой со скоростью 85 км/ч, через 5 часов поезда встретились, определи расстояние между городам .

Математика

Из двух городов одновременно вышли навстречу друг другу два поезда один шёл мо ск??ростью 75км/ч, а другой со скоростью 85 км/ч, через 5 часов поезда встретились, определи расстояние между городам .

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