Выполните действие а)91÷(-7)=б)-196÷-28=в)-0,114÷10=г)-6,46÷1,7=д)21,1964÷(-0,01)=е)-91,756÷(-4,52)=ж)-3\34÷(-9\17)=и)-9 1\3÷(-1 5\51)=к)-0,084÷12\25=
Математика
Выполните действие а)91÷(-7)=б)-196÷-28=в)-0,114÷10=г)-6,46÷1,7=д)21,1964÷(-0,01)=е)-91,756÷(-4,52)=ж)-3\34÷(-9\17)=и)-9 1\3÷(-1 5\51)=к)-0,084÷12\25=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-13 б)7 в)-0,0114 г)-3,8 д)−2119,64 е)20,3 ж) 3/34 × 17/9 =1/6 и)31 11/15 к)-99/250
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Алгебра
В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются д...
Окружающий мир