В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются две конфеты. Какова вероятность того, что обе конфеты окажутся со сливочной начин...

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В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются две конфеты. Какова вероятность того, что обе конфеты окажутся со сливочной начинкой?

Автор: Гость