В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются две конфеты. Какова вероятность того, что обе конфеты окажутся со сливочной начин...
Алгебра
В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются две конфеты. Какова вероятность того, что обе конфеты окажутся со сливочной начинкой?
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15:25=3/5=0.6 Ответ:0.6
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