Прямые AB и AC касаются окружности с центром О в точках В и С. Найдите ВС,если угол ОА??=30градусам,АВ=5см.(подробное решение)

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Надеюсь, нарисовать сможете. Треуг. АОВ прямоугольный, так как АВ камательная то есть перпендикулярна радиусу ОВ. ОВ-катет прилежащий углу ОАВ. АВ-противолежащий катет. ОВ=АВ×ctg30=5корень3. треуг. САО=треуг. ВАО, так как ОВ=СО как радиус и катет, ОА-общая гипотенуза. Тогда угол СОА=угол ВОА=30. то есть ОА биссектриса. Рассмотрим треугольник СОВ. Он равнобедренный, так как СО=ОВ как радиус. ОА пересекает СВ (пусть так назовем) в точке К. ОК и высота и медиана, тк ледит на биссектрисе ОА. треуг. ОКВ прямоугольный. КВ=ОВ×sinOAB=5 корень из 3 × (1/2) СВ=2КВ=5корень 3. Пожалуйста, слелайте рисунок и прочитайте мои рассуждения с рисунком!