Что такое глагол и что он означает
Русский язык
Что такое глагол и что он означает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол бывает двух видов совершенного или несовершенного. Совершенный-Что сделать? Несовершенный-Что делать?
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