Помогите составить формулы. Химия 8 класс. ...+...=CaSO4 SO2+...=Na2SO3 CuS+...=CuO+... ...=CuO+... ...+P2O5=Se(PO4)2

Гость: Гость:

1)CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2+CaSO4 2)SO2+2NaOH(избыток)=Na2SO3+H2O 3)2CuS+3O2=2CuO+2SO2 4)2Cu(NO3)2=2CuO+2NO2+3O2 5)Se(OH)6+P2O5=Se(PO4)2+3H2O(хотя такую соль впервые вижу и я не совсем уверен,что она существует,как и сама реакция)