Помогите составить формулы. Химия 8 класс. ...+...=CaSO4 SO2+...=Na2SO3 CuS+...=CuO+... ...=CuO+... ...+P2O5=Se(PO4)2
Химия
Помогите составить формулы. Химия 8 класс. ...+...=CaSO4 SO2+...=Na2SO3 CuS+...=CuO+... ...=CuO+... ...+P2O5=Se(PO4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2+CaSO4 2)SO2+2NaOH(избыток)=Na2SO3+H2O 3)2CuS+3O2=2CuO+2SO2 4)2Cu(NO3)2=2CuO+2NO2+3O2 5)Se(OH)6+P2O5=Se(PO4)2+3H2O(хотя такую соль впервые вижу и я не совсем уверен,что она существует,как и сама реакция)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Алгебра
ПОМОГИТЕ!!!!!В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой....
Английский язык
Математика