ПОМОГИТЕ!!!!!В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются две конфеты. Какова вероятность того, что обе конфеты окажутся со сл...
Алгебра
ПОМОГИТЕ!!!!!В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются две конфеты. Какова вероятность того, что обе конфеты окажутся со сливочной начинкой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет отношения сочетания 2 из 15 (т.к. 15 конфет со сливочной начиекой) к сочетанию 2 из 25 т.е. (15!/(2!×13!))/(25!/(23!×25! ))=0.35 Ответ: 0.35
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