Доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=

Гость: Гость:

= - 7/3 m-56/3+7/3 m+21/3+ 4 2/5 = -35/3+ 4 2/5 = - 109/15 = -7 4/15 Как видим, после раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых m сократилось, и получилось число - 7 4/5, поэтому значение выражение не зависит от значения m.