Доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=

Математика
Доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= - 7/3 m-56/3+7/3 m+21/3+ 4 2/5 = -35/3+ 4 2/5 = - 109/15 = -7 4/15 Как видим, после раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых   m  сократилось, и получилось число - 7 4/5, поэтому значение выражение не зависит от значения m.
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