Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;
История
Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярлык - ханская грамота на право управление княжеством
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города А выехал автомобиль, скоростькоторого 84 км/час.За 4 час до автомобиля в э??ом же направлении выехал велосипедист,скорость которого 14 км...
Українська мова
Английский язык
Українська мова