Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;

История
Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярлык - ханская грамота на право управление княжеством
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города А выехал автомобиль, скоростькоторого 84 км/час.За 4 час до автомобиля в э??ом же направлении выехал велосипедист,скорость которого 14 км...
Ответить
Українська мова
Встановити зв'язок між словами 'своїм теплом ' поставити питання від слова теплом
Ответить
Английский язык
Как?ьвьлклашашвооалплалалпдлпоалплалалаллзаранее спасибо
Ответить
Алгебра
Помогите! срочно с решением!!!!
Ответить
Українська мова
Допооомооожіть, будь ласка))
Ответить