Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;

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Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;

Автор: Гость