Побыстрее пожалуйста до завтра надо в шолу принести мне один остался!
Геометрия
Побыстрее пожалуйста до завтра надо в шолу принести мне один остался!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике BOT tg(BOT)=BT/2=> BT=tg(60)*2=2*корень(3)=> S треугольника BOT= BT*R/2=2*корень(3)*2/2=2*корень(3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С автостанции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса.??корость одного из них 36 км/ч,а скорость другогого 48 км/ч.Какое р...
История
Ярлик-це : а) грамотна хана, що давала право на князювання; б) назва податку; в) назва посади пи князівському дворі;