Помогите решить первые 4 номера пожалуйста
Математика
Помогите решить первые 4 номера пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на 1,2,3 интегралы в фотографиях + объяснение 3 интеграла в 4 фотогр.
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