Разложите на множители: а) x^2 + 2xy + y^2 - m^2

Алгебра
Разложите на множители: а) x^2 + 2xy + y^2 - m^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух населёных пунктов навстручу друг доугу с интервалом в 2 ч выехали сначала ??втобус, а потом легковой автомобиль Автобус за каждый час проез...
Ответить
Математика
Из двух населёных пунктов навстручу друг доугу с интервалом в 2 ч выехали сначала ??втобус, а потом легковой автомобиль Автобус за каждый час проез...
Ответить
Геометрия
Побыстрее пожалуйста до завтра надо в шолу принести мне один остался!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить. Вычислить пределы функции в заданной точке.
Ответить
Математика
С автостанции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса.??корость одного из них 36 км/ч,а скорость другогого 48 км/ч.Какое р...
Ответить