Из двух населёных пунктов навстручу друг доугу с интервалом в 2 ч выехали сначала ??втобус, а потом легковой автомобиль Автобус за каждый час проезжал 60 км, а автомобиль -- 80 км, найди расстояние мужду населёными пунктами,есл...

Математика

Из двух населёных пунктов навстручу друг доугу с интервалом в 2 ч выехали сначала ??втобус, а потом легковой автомобиль Автобус за каждый час проезжал 60 км, а автомобиль -- 80 км, найди расстояние мужду населёными пунктами,если до встречи с автомобилем автобус бил в пути 4 часа.

Автор: Гость