Из двух населёных пунктов навстручу друг доугу с интервалом в 2 ч выехали сначала ??втобус, а потом легковой автомобиль Автобус за каждый час проезжал 60 км, а автомобиль -- 80 км, найди расстояние мужду населёными пунктами,есл...

Математика
Из двух населёных пунктов навстручу друг доугу с интервалом в 2 ч выехали сначала ??втобус, а потом легковой автомобиль Автобус за каждый час проезжал 60 км, а автомобиль -- 80 км, найди расстояние мужду населёными пунктами,если до встречи с автомобилем автобус бил в пути 4 часа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*60=240км- проехал автобус до встречи4-2=2ч- был в пути автомобиль80*2=160 км- проехал автомобиль до встречи240+160=400км- расстояние  

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