2 задания.Пожалуйста,сегодня,срочно.

Математика
2 задания.Пожалуйста,сегодня,срочно.
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Автор: Гость
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Гость:
Вот тебе решение если не видно скажи я заново сфоткаю и перешлю!
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