2 задания.Пожалуйста,сегодня,срочно.
Математика
2 задания.Пожалуйста,сегодня,срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе решение если не видно скажи я заново сфоткаю и перешлю!
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