Визначте чи існує тркутник периметр якого 47см перша сторона менша ніж друга на 10с?? і більша ніж третя на 5см . Відповідь обгрунтуйте
Геометрия
Визначте чи існує тркутник периметр якого 47см перша сторона менша ніж друга на 10с?? і більша ніж третя на 5см . Відповідь обгрунтуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем. первую сторону примем за х. тогда вторая будет х+10 (она больше первой), третья будет х-5. периметр х+(х+10)+(х-5)=47 первая х=14 вторая 14+10=24 третья 14-5=9 У треугольника сумма любых двух сторон больше третьей, а у нас 14+9=23 меньше 24. Значит, треуг. не существует
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