Помогите пожалуйста сделать 171 номер

Гость: Гость:

1) Найдём, сколько выделил 6а класс 240.8 : 4 = 60.2 лита. 2) Также найдём, сколько выделил 6б класс 247.2 : 4= 61.8 лита 3) Складываем обе суммы 60.2 + 61.8 = 122 лита выделили на дискотеку оба класса. Ответ : 122 лита