Помогите пожалуйста сделать 171 номер

Математика
Помогите пожалуйста сделать 171 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдём, сколько выделил 6а класс 240.8 : 4 = 60.2 лита. 2) Также найдём, сколько выделил 6б класс 247.2 : 4= 61.8 лита 3) Складываем обе суммы 60.2 + 61.8 = 122 лита выделили на дискотеку оба класса. Ответ : 122 лита
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