Все номера. плис!!!!!!
Математика
Все номера. плис!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В 2) А 3) Б 4) В 5) В 6) Б 7) А 8) Г 9) Б 10) Г 11) Г 12) Б
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