Предложение по схемам [ ], но [ ] [ ], а [ ] [ ], (чтобы...) [ ], (потому что)
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Предложение по схемам [ ], но [ ] [ ], а [ ] [ ], (чтобы...) [ ], (потому что)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом Насте друзья сказали чтобы она вышла погулять и поиграть в мяч, но прогулка не состоялась из - за плохой погоды Насте купили сливочное мороженое, а Алине шоколадное Настю позвали играть, чтобы было веселей Насте купили сливочное мороженое, потому что она не любит шоколадное.
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