Предложение по схемам [ ], но [ ] [ ], а [ ] [ ], (чтобы...) [ ], (потому что)

Русский язык
Предложение по схемам [ ], но [ ] [ ], а [ ] [ ], (чтобы...) [ ], (потому что)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом Насте друзья сказали чтобы она вышла погулять и поиграть в мяч, но прогулка не состоялась из - за плохой погоды Насте купили сливочное мороженое, а Алине шоколадное Настю позвали играть, чтобы было веселей Насте купили сливочное мороженое, потому что она не любит шоколадное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Записать выражение 4д+2д с помощью круглых чисел и найти значение
Ответить
Алгебра
В коробке «Ассорти» лежат 25 неразличимых по виду шоколадных конфет, из которых 15 штук со сливочной начинкой и 10 штук — с фруктовой. Выбираются д...
Ответить
Окружающий мир
Почему напалион ждал ключи от города
Ответить
Биология
Какой внешний облик имеют разные цветки?! строочно
Ответить
Геометрия
Прямые AB и AC касаются окружности с центром О в точках В и С. Найдите ВС,если угол ОА??=30градусам,АВ=5см.(подробное решение)
Ответить