Записать выражение 4д+2д с помощью круглых чисел и найти значение
Математика
Записать выражение 4д+2д с помощью круглых чисел и найти значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4д- 40 2д-20 40+20=60
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