В жёлтой, зелёной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Жёлтое яблоко лежит не зелёной коробке. В какой коробке лежит каждое из яблок

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В жёлтой, зелёной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Жёлтое яблоко лежит не зелёной коробке. В какой коробке лежит каждое из яблок

Автор: Гость