В жёлтой, зелёной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Жёлтое яблоко лежит не зелёной коробке. В какой коробке лежит каждое из яблок
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В жёлтой, зелёной и красной коробках лежит по одному яблоку этих же цветов, но цвет яблока не совпадает с цветом коробки. Жёлтое яблоко лежит не зелёной коробке. В какой коробке лежит каждое из яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтое яблоко лежит в красной коробке красное яблоко в зеленой коробке зеленое яблоко в желтой коробке
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