Помогите)) перевести в Пасив,и перевод на русский в Пасиве! Срочно!!!)))) a)Make the sentences passive. 1)They must translate the article when she comes. 2)They can"t devour such food. 3)You have repaired the camera. 4)Th...

1 the article must be translated... (статья должна быть переведена...) 2 such food can't be devoured (by them) (такая еда не может быть поглощена (ими)) 3 The camera has been repaired (by you) (камера была отремонтирована (тобой)) 4 he is allowed to ride the bike ( ему разрешают кататься на велосипеде) 5 the doctor will be sent for (за доктором пошлют) 6 some questions are being asked ( некоторые вопросы спрашиваются)