Звукобуквенный разбор слово язык

Гость: Гость:

Язык я-зык я - (й') - согласн., звонк. непарн., мягк. непарн. \ (а) - гласн., безуд. з - (з) - согл., звонк., тв. ы - (ы) - гласн., ударн. к - (к) - согл., глух., тв. 4 б., 5 зв.