Переведите обыкновенные дроби в десятичную: 2/5, 3/4, 13/20, 47/50, 7/10, 1/25, 2/25, 1/125.
Математика
Переведите обыкновенные дроби в десятичную: 2/5, 3/4, 13/20, 47/50, 7/10, 1/25, 2/25, 1/125.
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0.4 0.75 0.65 0.94 0.7 0.04 0.08 0.008
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