9. З двох запропонованих оберіть правильний варіант. Переказати гроші поштою/ повести гроші поштою; винятковий приклад/виключний приклад; територія відноситься до цього регіону/ територія належить до цього регіону; ужити заход...

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9. З двох запропонованих оберіть правильний варіант. Переказати гроші поштою/ повести гроші поштою; винятковий приклад/виключний приклад; територія відноситься до цього регіону/ територія належить до цього регіону; ужити заходів/ прийняти заходи; попереджувальні заходи/запобіжні заходи; великі матеріальні цінності/великі матеріальні коштовності;міський голова/голова держави; поверховий звіт/поверховий шар; робочий час/робочий страйк; бібліографічний покажчик/ покажчик успішності; виборча ділянка/виборча дільниця; виборний округ/виборна посада лотерейний білет/ проїзний білет; замісник директора на час відпустки/ замісник директора з добору персоналу; губити час/губити речі; пара слів/ пара чобіт; старий друг/ старий костюм; улюблена страва/ улюблена дружина; опиратися на факти/ спиратися на факти; тактична людина/ тактовна людина музичний слух/музикальний інструмент.

Автор: Гость