Помогите пожалуйста очень срочно!!дам 25 баллов .Русский язык ,7 класс
Русский язык
Помогите пожалуйста очень срочно!!дам 25 баллов .Русский язык ,7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грам.основа - я(п) буду(с), ты(п) иди(с), зашла бы(с) ты(п), дождь(п) шёл(с) шёл(с), пойдёт(с) дождь(п) 1) гл.из.накл., буд.вр. 2) гл.пов.накл. 3)гл.условн.накл., 2 л. 4)гл.из.накл., пр.вр. 5)гл.из.накл., буд.вр. ...иди .. Что делай? идти несов.в. переходн. невозвр. 2 спр. пов. ед.ч. сказуемое
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