Вот тебе, бабушка, и 1 сентября Что значит этот фразеологизм? Срррррооооочччннноо

Русский язык
Вот тебе, бабушка, и 1 сентября Что значит этот фразеологизм? Срррррооооочччннноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологический оборот, речевой оборот — свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности. Из-за того, что фразеологизм (или же идиому) зачастую невозможно перевести дословно (теряется смысл), среди иностранцев могут возникать трудности перевода и понимания. С другой стороны, такие фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную окраску. Часто грамматическое значениеидиом не отвечает нормамсовременного языка, а являются грамматическими архаизмами. Примерами таких выражений в русском языке будут: «остаться с носом», «бить баклуши», «дать сдачи», «валять дурака», «точка зрения», «без царя в голове» и тому подобное.
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