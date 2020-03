Вот задача )())))))))))

Гость: Гость:

Дано :ABCD _квадрат , MB⊥(ABCD) , S(AMD) =30 . ----- S(ABCD)- ? S(ABCD) =AD² . MB⊥(ABCD)⇒ MB ⊥ AB . C другой стороны AB ⊥ CB (∠ABC =90°) , AB есть проекция наклонной AM на плоскость (ABCD) . AD ⊥ AB ⇒ AD ⊥ AM ( теорема о трех перпендикуляров), ∠MAD=90°. По условию S(AMD) =30 ; AD* AM/2 =30 ⇒ AD =60/AM . S(ABCD) =AD² = (60/AM)² . Неизвестно " местонахождения " точки M , объявляем розыск ...