Возглавить бесшумный изжарить исшагать надо разобрать по составу

Русский язык
Возглавить бесшумный изжарить исшагать надо разобрать по составу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возглавить-воз-приставка глав-корень ить-суффикс и нулевое окончпни Бесшумный-бес-потставка шум-корень н-суффикс ый-окончание Изжарить-из-приставка жар-корень ить-окончание Исшагать-ис-приставка шаг-корень ать-окончание
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