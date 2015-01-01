Возглавить бесшумный изжарить исшагать надо разобрать по составу
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Возглавить бесшумный изжарить исшагать надо разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
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Возглавить-воз-приставка глав-корень ить-суффикс и нулевое окончпни Бесшумный-бес-потставка шум-корень н-суффикс ый-окончание Изжарить-из-приставка жар-корень ить-окончание Исшагать-ис-приставка шаг-корень ать-окончание
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