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Как узнать женский или мужской пол в мохах?
Биология
Как узнать женский или мужской пол в мохах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женские растения - мхи крупнее, чем мужские
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