Помогите составить краткую записи к задаче 3 класс сколько всего лотерейных билетов по цене 7 леев можно купить на 60 леев ? сколько денег останется
Математика
Помогите составить краткую записи к задаче 3 класс сколько всего лотерейных билетов по цене 7 леев можно купить на 60 леев ? сколько денег останется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 : 7 = 8 (ост 4) Ответ: 8 билетов можно купить, останется 4 лея
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