Помогите составить краткую записи к задаче 3 класс сколько всего лотерейных билетов по цене 7 леев можно купить на 60 леев ? сколько денег останется

Математика

Помогите составить краткую записи к задаче 3 класс сколько всего лотерейных билетов по цене 7 леев можно купить на 60 леев ? сколько денег останется

Автор: Гость