Помогите составить краткую записи к задаче 3 класс сколько всего лотерейных билетов по цене 7 леев можно купить на 60 леев ? сколько денег останется

Математика
Помогите составить краткую записи к задаче 3 класс сколько всего лотерейных билетов по цене 7 леев можно купить на 60 леев ? сколько денег останется
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 : 7 = 8 (ост 4) Ответ: 8 билетов можно купить, останется 4 лея
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Когда пишется суффикс ущ а когда ющ
Ответить
Математика
Найди самое маленькое не равное нулю число, которое делится нацело и на 4, и на 6.✌
Ответить
Окружающий мир
Сообщение об Иване III или о Иване IV Заранее спасибо.
Ответить
История
Какие события происходили на территории Донского края в период правления Петра 1( 1700 1721 )года
Ответить
Геометрия
ТЕРМІНОВО! даю 40 балів!!
Ответить