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ТЕРМІНОВО! даю 40 балів!!
Геометрия
ТЕРМІНОВО! даю 40 балів!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)АМ не перпендикулярна АД 2) √13²-5²=12 расстояние от S до плоскости квадрата
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