Помогите пожалуйста)) срочно!!!!то что выразить из формул

Математика
Помогите пожалуйста)) срочно!!!!то что выразить из формул
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) V=Sh*1/3 S=V:h*1/3=V:h/3=V*3:h=3V/h h=V:S*1/3=V:S/3=V*3:S=3V/S 2) V=πr²h*1/3 r²=V:πh*1/3=V:πh/3=3V/πh h=V:πr²*1/3=V:πr²/3=3V/πr² 3)   ⇒  4) c=150+11(t-5) 11(t-5)=c-150  ⇒  ⇒ 
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