Произнеси данные ниже слова,поставь в них над ударными гласными.взяла,досуг,поднял,документ

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Произнеси данные ниже слова,поставь в них над ударными гласными.взяла,досуг,поднял,документ
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ВзялА , досУг, пОднял, докумЕнт
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