Возможность определение точных размеров. Что это? ПЛАН ИЛИ КАРТА
Математика
Возможность определение точных размеров. Что это? ПЛАН ИЛИ КАРТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛАН, КОНЕЧНО ЖЕ ДА ДА ДА ДА
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