Возвращаясь под вечер с поля,lt;br /gt; Потеряла сережку Поля.lt;br /gt; Ту сережку нашел Сережка.lt;br /gt; Прибежал,постучал в окошко:lt;br /gt; Отыскалась твоя сережка!lt;br /gt; 1.Посчитай и укажи ,сколько встретилось ...
Русский язык
Возвращаясь под вечер с поля,lt;br /gt; Потеряла сережку Поля.lt;br /gt; Ту сережку нашел Сережка.lt;br /gt; Прибежал,постучал в окошко:lt;br /gt; Отыскалась твоя сережка!lt;br /gt; 1.Посчитай и укажи ,сколько встретилось главных орфограмм: 2.других орфограмм: 3.В первых трех строчках реши орфографические задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потеряла серёжку Поля. (Начало предложения пишется с заглавной буквы; безударная гласная - проверочное слово - потеря; безударная гласная - проверочное слово - серьги; правописание парных согласных, проверочное слово - серёжечка; имена пишутся с большой буквы; в конце предложения ставят точку). Ту серёжку нашёл Серёжка. (То же самое + написание корня шёл; имена пишут с большой буквы и проверяем имя Серж; парная согласная; в конце предложения - точка). Прибежал, постучал в окошко: (Приставка -при; проверочное - бег; -па - приставки не бывает; ча - ща - пиши с буквой а). Отыскалась твоя серёжка! Приставка -от; безударная гласная, проверочное слово - твой; со словом СЕРЁЖКА смотри выше, в конце ! - по цели высказывания).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст,озаглавьте,вставьте пропущенные орфограммы,расставьте недосто??щие знаки препинания.