Впечатления о сказке толстого детство,помогите плееееес

Гость: Гость:

Повесть очень понравилась,т. к. она рассказывает о детстве Николенька, о его переживания. После чтения я долго думала том,как прекрасно моё детство!Я часто преживала во время чтения за дальнейшую судьбу персонажей!Ты буквально погружаешься в книгу ,в другой мир!И испытываешь на себе все те эмоции,что и герои.Переживания,радость, горесть-все!