Впечатления о сказке толстого детство,помогите плееееес
Литература
Впечатления о сказке толстого детство,помогите плееееес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повесть очень понравилась,т. к. она рассказывает о детстве Николенька, о его переживания. После чтения я долго думала том,как прекрасно моё детство!Я часто преживала во время чтения за дальнейшую судьбу персонажей!Ты буквально погружаешься в книгу ,в другой мир!И испытываешь на себе все те эмоции,что и герои.Переживания,радость, горесть-все!
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