Впиши знаки транскрипции.fish[ ], boot[ ], bee[ ], hat[ ], cook[ ], tea[ ]
Английский язык
Впиши знаки транскрипции.fish[ ], boot[ ], bee[ ], hat[ ], cook[ ], tea[ ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
fish [fɪʃ], boot [buːt], bee [biː], hat [hæt], cook [kuk], tea [tiː]
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