Две бригады сшили 411 детских костюмов,работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час,а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?
Математика
Две бригады сшили 411 детских костюмов,работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час,а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое чувсво, что ошибка в условии (может 2 бригады сшили 441 костюм?)Решение.28+21 = 49 костюмов, обе бригады шьют за час.411/49 = 8,3 часаесли все таки они сшили 441 костюм. то 441/49 = 9 часов
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