Две бригады сшили 411 детских костюмов,работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час,а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?

Гость: Гость:

Такое чувсво, что ошибка в условии (может 2 бригады сшили 441 костюм?)Решение.28+21 = 49 костюмов, обе бригады шьют за час.411/49 = 8,3 часаесли все таки они сшили 441 костюм. то 441/49 = 9 часов