184 и 185, пожалуйста!

Математика
184 и 185, пожалуйста!
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Автор: Гость
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Гость:
Отправь фото в перевернутом режиме!Иначе придется сломать шеб пока переписывать данные!И тем более там все легко!
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