Выписать родственные слова из текста. Русский художник Шишкин великолепно знал п??ироду.Особенно он любил лес.Как замечательно передал он красоту лесной чащи!Вот перед нами могучие сосны.Их красноватые стволы местами покрыты зе...
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Выписать родственные слова из текста. Русский художник Шишкин великолепно знал п??ироду.Особенно он любил лес.Как замечательно передал он красоту лесной чащи!Вот перед нами могучие сосны.Их красноватые стволы местами покрыты зелёным мхом.Высокие деревья с ветвистыми кронами словно подпирают само небо.Среди сосен резвятся медвежата.Тихо и спокойно в лесу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй половине 19 века безоговорочно утверждается русский национальный пейзаж. Именно поэтому творчество Шишкина знаменует собой важный этап в развитии этого жанра. Среди выдающихся художников Шишкин Иван Иванович (1832-1896) представляет своим искусством явление исключительное, какого не знали в области пейзажной живописи предыдущие эпохи. Подобно многим русским художникам, он от природы обладал огромным талантом самородка. Немирович-Данченко так отзывался о его творчестве: «Поэт природы, именно поэт, думающий её образами, разбирающий красоту её там, где простой смертный пройдёт равнодушно». Творчество Шишкина проникнуто пафосом жизни и утверждением красоты и силы природы родной страны.
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