Выписать родственные слова из текста. Русский художник Шишкин великолепно знал п??ироду.Особенно он любил лес.Как замечательно передал он красоту лесной чащи!Вот перед нами могучие сосны.Их красноватые стволы местами покрыты зе...

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Во второй половине 19 века безоговорочно утверждается русский национальный пейзаж. Именно поэтому творчество Шишкина знаменует собой важный этап в развитии этого жанра. Среди выдающихся художников Шишкин Иван Иванович (1832-1896) представляет своим искусством явление исключительное, какого не знали в области пейзажной живописи предыдущие эпохи. Подобно многим русским художникам, он от природы обладал огромным талантом самородка. Немирович-Данченко так отзывался о его творчестве: «Поэт природы, именно поэт, думающий её образами, разбирающий красоту её там, где простой смертный пройдёт равнодушно». Творчество Шишкина проникнуто пафосом жизни и утверждением красоты и силы природы родной страны.