В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской
Алгебра
В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 130:100=1,3 (р) в 1.3 раза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Кто не знает сказку о злой мачехе и доброй падчерице! Мачеха в своей дочери души не чаяла, а падчерицу невзлюбила и решила изжить со свету. А была ...