В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской

Алгебра

В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской

Автор: Гость