В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской

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В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 130:100=1,3 (р) в 1.3 раза.
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