Сообщение по теме: Успехи медицины в конце XVIII. Заранее спасибо

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В лечении болезней врачи XVII—XVIII столетий сделали заметные успехи. Сифилис стали лечить более рационально; распространилось применение хиныпри малярии; против оспы предложено оспопрививание; изучены свойства красавки, дурмана, аконита; против болей предложен опиум. Многие другие средства были испробованы на животных и затем нашли применение при болезнях человека. Наряду со стремлением к широким обобщениям, теориям и системам в XVII и особенно в XVIII веке существовало практическое направление: исследователи в разных странах собирают большое количество наблюдений, открывают новые признаки болезней и изучают действие новых и старых лекарственных средств. Такому движению врачебной мысли способствовало устройство клиник. Стратен в Утрехте и Оттон Гурн в Лейдене ввели клиническое преподавание, которое получило особенное развитие у Ф. Сильвия. В 1715 Г. Бургаве, ставший заведующим кафедрой практической медицины, придал своим лекциям практический характер и очень удачно устроил больницу. По примеру Г. Бургаве другие профессора начали основывать клиники в Риме и дргих итальянских городах, Вене, Вюрцбурге и Копенгагене.Начали появляться отдельные сборники наблюдений, которые выходили отдельными изданиями или печатались в журналах, в том числе таких учёных, как: А. Лузитано, Н. Тульп, К. Бартолин (младший). Отдельные болезни описали Дж. Прингл, У. Геберден, Дж. А. Фордайс, Г. ван Свитен, А. де Гаен, Ф. Вик-д’Азир многие другие. С целью диагностики болезней было предложено много новых приемов.С XVIII ст. начинают появляться сочинения по истории медицины, именно Леклерка, Гедике, Фрейнда, Шульце, Акерманна. Некоторые разрабатывали историю отдельных отраслей М. (Гебенштрейт, Грюнер, Триллер, Гримм, Кокки и др.), другие — биографии (Бальдингер), третьи — библиографию (Галлер). Исторические труды сделались более многочисленны в нашем столетии: Курт Шпренгель издал своё большое сочинение о прагматической истории медицины, Гезер, Баас, Вундерлих, Пумман; Дарамбер, Ренцар, Гардиа, де Ренци, Рихтер и мн. др. обнародовали весьма важные произведения. В XVIII в. учёные пытались распределить все болезни по разрядам, классам и видам, подобно тому, как это сделано для животных и растений. Франсуа Буассье де ла Круа де Соваж в своей «Нозографии» разделил все болезни на 10 классов, 44 вида, 315 родов. Среди учёных, много работавших над улучшением нозографии, можно назвать К. Линнея, Ю. Р. Т. Фогеля и У. Куллена. Сочинение Ф. Пинеля выдержало 6 изданий, но его классификация болезней не была принята.