Каким образом Вильгельм Завоеватель укреплял свою власть в Англии? Почему Вильге??ьм I уделял такое внимание стротельсву в покоренной стране не только замков, но и соборов? Помогите пожалуйста!
История
Каким образом Вильгельм Завоеватель укреплял свою власть в Англии? Почему Вильге??ьм I уделял такое внимание стротельсву в покоренной стране не только замков, но и соборов? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он делал пожертвования, помогал кристьянам.
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