Каким образом Вильгельм Завоеватель укреплял свою власть в Англии? Почему Вильге??ьм I уделял такое внимание стротельсву в покоренной стране не только замков, но и соборов? Помогите пожалуйста!

История

Каким образом Вильгельм Завоеватель укреплял свою власть в Англии? Почему Вильге??ьм I уделял такое внимание стротельсву в покоренной стране не только замков, но и соборов? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость