Сочините сказку- загадку для 5 класса срочно завтра уже надо!!!!

Гость: Гость:

Жил-был Иванушка. Вот сидит он как-то вечерком, светит ему в лицо месяц ясный. Иванушка ни на кого не глядит, думает. Подлетает к нему бесшумно большая птица. — Что грустишь Иванушка? — Да вот, все меня дурачком называют, а я ведь другой совсем. — А ты докажи, что ты не дурачок. Призадумался Иванушка. А птица продолжает: — Сделай дело доброе, такое, что другие не смогут, а многим людям бы оно по нраву пришлось. Тут птица, почти полностью развернув голову, заметила добычу и устремилась к ней. Затем она снова подлетела к Иванушке, и продолжает: — Или можешь помочь отцу-матери, но не так, как это делают порой твои старшие братья. А с умом. Так, чтобы руки с головой совет держали. Ещё пуще задумался Иванушка. А птица предлагает ему третий вариант: — А ты пойди, Иванушка, поучись. Учёным человеком станешь, тогда точно неумным звать перестанут. Понравились Иванушке советы птицы: — Спасибо тебе, мудрая птица, за подсказки!