А.С.Пушкин дубровский составить план с 8 по 11глава

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) Конфликт Дубровского и Троекурова2) Подписание бумаг на владение Кистиневки3) Приезд Владимира к отцу (Дубровскому)4) Смерть Дубровского5) Передача дома Троекурову6) Поджог усадьбы Дубровского 7) Кто же виноват в пожаре?8) История Маши ТроекуровойТом первый завершен9) День Храмового праздника у Троекурова10) Ночное лжеограбление11) Знакомство с французом Дефоржем12) Маша и Владимир. Неожиданное откровение.13) Новый хозяин - князь Верейский14) Верейский делает предложение Маше15) Свидание Маши и Дубровского16) Троекуров решает ускорить свадьбу17) Троекуров узнает о переписке влюбленных Маши и Дубровского18) Свадебная цермония19) Дубровский распускает шайку разбойников