Что это за элемент??? Элемент образует простое вещество с атомной кристаллической решеткой, с водородом -легковоспломеняющееся С кислородом-твердое

Химия

Что это за элемент??? Элемент образует простое вещество с атомной кристаллической решеткой, с водородом -легковоспломеняющееся С кислородом-твердое

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