Что это за элемент??? Элемент образует простое вещество с атомной кристаллической решеткой, с водородом -легковоспломеняющееся С кислородом-твердое
Химия
Что это за элемент??? Элемент образует простое вещество с атомной кристаллической решеткой, с водородом -легковоспломеняющееся С кислородом-твердое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что это натрий (Na)
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