186, пожалуйста! Срочно!!!

Математика
186, пожалуйста! Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1 б)-1 в)7 23 г)-7 23 ну как то так
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