Отметьте многозначное слово идти павлин леопард иней
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Отметьте многозначное слово идти павлин леопард иней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многозначное слово идти! 1. пролегать, быть расположенным каким-либо образом 2.исполняться(пьеса, спектакль, фильм) 3. делать ход в какой-либо игре 4. двигаться(переступать ногами)
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